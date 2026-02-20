Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция мужского масс-старта (видео)

Последняя надежда Украины на медаль в биатлоне

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится последняя гонка в биатлоне с участием украинцев — мужской масс-старт. Сине-желтых на соревнованиях представят лидеры нашей команды Дмитрий Подручный и Виталий Мандзын.

Что нужно знать

На Играх разыграют медали в мужском масс-старте на 15 км

Сборная Украины представлена в гонке двумя биатлонистами

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция мужского масс-старта от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 15:15 по киевскому времени.

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский. В мужском персьюите украинцы немного улучшили свои результаты, а вот в женском на нашу команду ожидал провал. В мужской эстафете украинцы откровенно разочаровали, украинки также не показали свой максимум.

На Олимпиаде проходит 14-й медальный день. Украинцы борются за награды в двух видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.