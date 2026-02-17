Россиянка сама напросилась

На Олимпийских играх в Италии прогремел очередной скандал. Как оказалось, табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане несла россиянка.

Что нужно знать

Открытие Олимпиады состоялось 6 февраля

Табличку с надписью "Украина" на стадионе "Сан Сиро" в Милане несла россиянка

Украинцы раскритиковали Международный олимпийский комитет за подобное решение

Россиянка Анастасия Кучерова спустя несколько дней после старта Игр призналась, что именно она несла табличку с надписью "Украина" в Милане во время торжественной церемонии. Об этом сообщает AP.

Кучерова была облачена в длинное серебристое пуховое пальто с капюшоном, глаза ее были закрыты темными очками — как и у всех остальных, кто нес плакаты с надписью других 92 стран. Изначально распределение по странам планировалось случайным образом, но позже хореограф Игр спросил, есть ли у волонтеров предпочтения, и Анастасия выбрала Украину. Россиянка обїяснила это своей антивоенной позицией.

Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому русскому. Тем не менее я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково. Нет ни одного слова, которое могло бы исправить тот вред, который уже причинили этим людям, и нет ни одного слова, которое могло бы хотя бы отдаленно напоминать прощение. Анастасия Кучерова

Кучерова — архитектор, проживающая в Милане 14 лет. Она не посещала Россию с 2018 года. Многие украинцы раскритиковали МОК, который выбрал россиянку для такой миссии.

На Олимпиаде-2026 проходит 11-й игровой день. Украинцы боролись за медали в 2 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.