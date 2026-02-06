Олимпийские игры в Милане: медальный зачет (обновляется)
-
-
Полный медальный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо
В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют XXV Зимние Олимпийские игры. Спортсмены из 93 стран будут бороться за медали в 16 видах спорта.
Что нужно знать
- На Олимпиаде разыграют 116 комплектов наград
- За медали будут бороться 2871 спортсмен с 93 стран мира
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию медальный зачет Олимпийских игр-2026 в Италии. Первые медальные соревнования на Играх пройдут в субботу, 7 февраля, а последние — состоятся 22 февраля.
Медальный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (обновляется)
На Олимпиаде в Италии выступят около 3000 спортсменов, которые будут бороться за 116 комплектов наград. Игры станут первыми в истории, когда 2 города официально принимают соревнования. Кроме того, впервые после Олимпиады в Сараево церемония открытия и закрытия Игр пройдет в разных местах. В Италии дебютирует новый олимпийский вид спорта — ски-альпинизм.
Виды спорта на Олимпиаде-2026:
- Биатлон
- Бобслей
- Скелетон
- Кёрлинг
- Конькобежный спорт
- Фигурное катание
- Шорт-трек
- Горнолыжный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Фристайл
- Сноуборд
- Санный спорт
- Ски-альпинизм
- Хоккей
Наопмним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали на Олимпиаде. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.