Олимпийские игры в Милане: медальный зачет (обновляется)

Полный медальный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо

В пятницу, 6 февраля, в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют XXV Зимние Олимпийские игры. Спортсмены из 93 стран будут бороться за медали в 16 видах спорта.

Что нужно знать

На Олимпиаде разыграют 116 комплектов наград

За медали будут бороться 2871 спортсмен с 93 стран мира

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию медальный зачет Олимпийских игр-2026 в Италии. Первые медальные соревнования на Играх пройдут в субботу, 7 февраля, а последние — состоятся 22 февраля.

Медальный зачет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (обновляется)

На Олимпиаде в Италии выступят около 3000 спортсменов, которые будут бороться за 116 комплектов наград. Игры станут первыми в истории, когда 2 города официально принимают соревнования. Кроме того, впервые после Олимпиады в Сараево церемония открытия и закрытия Игр пройдет в разных местах. В Италии дебютирует новый олимпийский вид спорта — ски-альпинизм.

Виды спорта на Олимпиаде-2026:

Биатлон

Бобслей

Скелетон

Кёрлинг

Конькобежный спорт

Фигурное катание

Шорт-трек

Горнолыжный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки на лыжах с трамплина

Фристайл

Сноуборд

Санный спорт

Ски-альпинизм

Хоккей

Наопмним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали на Олимпиаде. Награды, по мнению ИИ, могут достаться Сине-жельтым только в двух видах спорта.