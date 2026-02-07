Китайский Новый год 2026: когда наступит год Огненной Лошади и чего нельзя делать в этот день
Узнайте, как не "сгореть" в пламени перемен и притянуть удачу
Пока мир уже вовсю живет в 2026 году, на Востоке только готовятся к самому главному празднику — Чуньцзе, или Празднику весны. Китайский Новый год — это время перемен, семейного тепла и древних ритуалов.
Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под покровительством одного из самых динамичных и благородных знаков, который обещает принести энергию и движение вперед. "Телеграф" рассказывает, когда именно начнется новый лунный цикл, кто станет его символом и какие запреты нельзя нарушать, чтобы не отпугнуть удачу.
Когда наступает Китайский Новый год
В 2026 году официальное празднование Китайского Нового года начнется 17 февраля. В отличие от фиксированного западного календаря, дата Праздника весны ежегодно меняется и определяется фазами Луны — она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Торжества традиционно длятся 15 дней и завершаются красочным Фестивалем фонарей 3 марта.
Какой символ 2026 года
Хозяйкой 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Это редкое сочетание знака и стихии, которое повторяется лишь раз в 60 лет (предыдущий раз был в 1966 году).
Энергия Огня в сочетании с Лошадью символизирует страсть, скорость, решимость и тягу к свободе. Это время для активных действий, путешествий и смелых перемен. Однако стихия Огня требует осторожности и дисциплины, чтобы импульсивность не переросла в хаос.
Что нельзя делать в этот день
Чтобы год прошел успешно, китайцы строго соблюдают ряд традиционных ограничений, особенно в первый день праздника:
- Нельзя подметать пол и выбрасывать мусор в день праздника — считается, что так можно "вымести" из дома удачу и достаток. Всю уборку нужно завершить накануне.
- В первый день Нового года не рекомендуется мыть голову или стричься, поскольку в китайском языке слова "волосы" и "процветание" созвучны. Помыв голову, вы буквально "смываете" свое богатство.
- Использование ножей, ножниц и других острых инструментов запрещено — это может "перерезать" поток удачи на весь год.
- Крайне неуместно подавать блюда из конины в год Лошади, чтобы не прогневать символ года. Также считается, что суетливость курицы (курятина) может принести в дом мелкие хлопоты вместо величия Лошади.
- Нельзя ругаться, использовать бранные слова и плакать, особенно детям. Первый день года задает тон на все 12 месяцев.
- Избегайте дарить часы (символ уходящего времени), обувь (звучит как "трудности") или подарки синего цвета, который конфликтует с огненной стихией года.
