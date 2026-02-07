Китайский Новый год 2026: когда наступит год Огненной Лошади и чего нельзя делать в этот день

Узнайте, как не "сгореть" в пламени перемен и притянуть удачу

Пока мир уже вовсю живет в 2026 году, на Востоке только готовятся к самому главному празднику — Чуньцзе, или Празднику весны. Китайский Новый год — это время перемен, семейного тепла и древних ритуалов.

Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под покровительством одного из самых динамичных и благородных знаков, который обещает принести энергию и движение вперед. "Телеграф" рассказывает, когда именно начнется новый лунный цикл, кто станет его символом и какие запреты нельзя нарушать, чтобы не отпугнуть удачу.

Когда наступает Китайский Новый год

В 2026 году официальное празднование Китайского Нового года начнется 17 февраля. В отличие от фиксированного западного календаря, дата Праздника весны ежегодно меняется и определяется фазами Луны — она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Торжества традиционно длятся 15 дней и завершаются красочным Фестивалем фонарей 3 марта.

Какой символ 2026 года

Хозяйкой 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Это редкое сочетание знака и стихии, которое повторяется лишь раз в 60 лет (предыдущий раз был в 1966 году).

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Энергия Огня в сочетании с Лошадью символизирует страсть, скорость, решимость и тягу к свободе. Это время для активных действий, путешествий и смелых перемен. Однако стихия Огня требует осторожности и дисциплины, чтобы импульсивность не переросла в хаос.

Что нельзя делать в этот день

Чтобы год прошел успешно, китайцы строго соблюдают ряд традиционных ограничений, особенно в первый день праздника:

Нельзя подметать пол и выбрасывать мусор в день праздника — считается, что так можно "вымести" из дома удачу и достаток. Всю уборку нужно завершить накануне.

и в день праздника — считается, что так можно "вымести" из дома удачу и достаток. Всю уборку нужно завершить накануне. В первый день Нового года не рекомендуется мыть голову или стричься , поскольку в китайском языке слова "волосы" и "процветание" созвучны. Помыв голову, вы буквально "смываете" свое богатство.

или , поскольку в китайском языке слова "волосы" и "процветание" созвучны. Помыв голову, вы буквально "смываете" свое богатство. Использование ножей , ножниц и других острых инструментов запрещено — это может "перерезать" поток удачи на весь год.

, и других острых инструментов запрещено — это может "перерезать" поток удачи на весь год. Крайне неуместно подавать блюда из конины в год Лошади, чтобы не прогневать символ года. Также считается, что суетливость курицы (курятина) может принести в дом мелкие хлопоты вместо величия Лошади.

Нельзя ругаться , использовать бранные слова и плакать , особенно детям. Первый день года задает тон на все 12 месяцев.

, использовать и , особенно детям. Первый день года задает тон на все 12 месяцев. Избегайте дарить часы (символ уходящего времени), обувь (звучит как "трудности") или подарки синего цвета, который конфликтует с огненной стихией года.

Ранее мы рассказывали, какие блюда должны быть на столе для привлечения богатства в год Лошади.