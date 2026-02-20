Лукашенко объявил военные сборы, белорусам массово раздают повестки: что происходит на самом деле

В РБ проверяют разные способы быстрой и, можно сказать, грубой мобилизации

В Беларуси началась массовая рассылка повесток на военные сборы. Повестки приходят даже многодетным и отцам маленьких детей и нередко призыв происходит в тот же день, без возможности заранее подготовиться. Многие жалуются, что у мужчин сразу забирают телефоны и связь с ними теряется, что сейчас вызывает волну паники в РБ. Что же происходит на самом деле?

Что нужно знать:

В западных регионах Беларуси мужчины получают повестки на военные сборы в массовом порядке

По данным офицеров и экспертов, речь идёт о проверке боевой и мобилизационной готовности

Такие учения могут использоваться для давления на Запад

Офицер армейского корпуса, воюющего на Черниговщине, рассказал "Телеграфу", что в Беларуси сейчас действительно проходят проверки боевой и мобилизационной готовности. Речь идёт о частичной мобилизации, которая носит проверочный характер и направлена на оценку способности быстро развернуть ресурсы в случае необходимости.

Белорусь к войне не готовится и, думаю, Лукашенко сейчас на войну 99.9 процентов не решится! Думаю, это скорее с политической целью – давления на Запад с подачи Путина отметил собеседник.

По его мнению, в Беларуси проверяют разные способы, скажем так, быстрой и, можно сказать, грубой мобилизации, когда за короткий срок нужно мобилизовать большое количество гражданских, не желающих мобилизоваться.

У Беларуси есть серьезные экономические проблемы, Лукашенко понимает, что его союзник Путин направляется ко дну. Так что традиционно Лукашенко использует тактику торга – и вашим и нашим. Для этого и может создать даже иллюзию подготовки к войне подытожил офицер.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал "Телеграфу", что точно определить причины последних военных сборов в Беларуси сложно, поскольку официальной детальной информации нет. За последние четыре года подобные сборы проводятся регулярно: призывают людей, проверяют их готовность, проводят тесты и отправляют на учения.

Хочу обратить внимание, что последнее обострение у Александра Лукашенко началось после ареста Николаса Мадуро. После этого он приметно активизировал проверки. Я думаю, что Лукашенко будет удерживать армию от прямого участия в войне против Украины. С другой стороны, он опасается Владимира Путина, у которого могут быть собственные, в том числе скрытые мотивы: при необходимости избавиться от Лукашенко и заменить его лояльным силовиком, полностью управляемым из Кремля. Планы Путина по аннексии Беларуси также нельзя сбрасывать со счетов. сказал эксперт.

Болкунец добавил, что проводимые учения могут быть частью гибридной операции по инициативе Кремля: демонстративная подготовка к войне с целью давления и запугивания соседних стран.

У Путина есть планы по нападению на страны Балтии для контроля за сухопутной границей в Калининграде подытожил собеседник.

Дмитрий Болкунец

Руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества Оксана Кузан в комментарии нашему изданию говорит, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не будет отправлять белорусские войска в Украину, но об обратном говорят события 2022 года.

Беларусь также помогает России обходить санкции, снабжает критическим оборудованием и компонентами, предоставила территорию для развертывания ретрансляторов ударных БпЛА во второй половине 2025 года, развивает инфраструктуру для размещения "Орешника". Также заслуживает внимания строительство нового полигона и обустройство дополнительных пограничных пунктов пропуска вблизи нашей границы. 18 февраля Украина применила санкции против Лукашенко, о чем сообщил Владимир Зеленский. отметила Кузан.

Тем не менее, по ее словам, объявленная 16 января проверка, вероятно, является плановой оценкой боеготовности, одновременно являющейся элементом психологического давления как на Украину так и на страны Запада, и инструментом сдерживания перебрасывания наших резервов с северного направления на активные участки фронта.

Не исключается также и внутриполитическая цель сборов. Кузан объясняет, что поскольку режим в Беларуси в значительной степени держится на силовиках, Александру Лукашенко важно проверять лояльность, оперативность развертывания и боеготовность армии.

На фоне событий в Венесуэле такая демонстрация может являться сигналом контролируемости войска. В целом, учитывая зависимость белорусского режима от Москвы, есть уверенность, что наши оборонные и разведывательные структуры внимательно наблюдают за ходом этой проверки боеготовности и оценивают все возможные риски добавила собеседница.

В то же время полковник Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" также прокомментировал "Телеграфу" ситуацию в Беларуси. Он отметил, что подобные демонстративные действия уже наблюдались ранее.

То же, что было. Показательные действия говорит Штефан.

Речь идет о событиях, которые происходили в Беларуси в январе 2026 года. Тогда была начата масштабная проверка Вооруженных Сил с учетом российского опыта войны против Украины и его внедрения в войска.

Проверку проводили по распоряжению главы Беларуси Александра Лукашенко. Первой проверяли воинскую часть технического обеспечения — одна из крупнейших воинских частей, где хранятся образцы бронетанкового вооружения и военной техники. Подробности рассказал государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. По его словам, проверку проводят с учетом опыта РФ в войне против Украины. Среди прочего, говорил он, проверят охрану воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности, беспилотникам.

Анатолий Штефан "Штирлиц". Фото: facebook.com/shtirlitzblog

Отметим, что основные локации учений в Беларуси:

Витебская область: Витебск (площадь Победы) — место старта учений ОДКБ.

Витебск (площадь Победы) — место старта учений ОДКБ. Борисов (Минская область): Центральные полигоны.

Центральные полигоны. Общие полигоны: Российские дивизии размещаются на различных белорусских полигонах.

Борисов на карте

Витебск на карте

Паника в соцсетях

Как пишет "Суспільне", в соцсетях из-за повесток военнообязанных белорусов возникла настоящая волна паники. Женщины активно делятся тем, как быстро их мужчин отправляют на сборы, даже не давая возможности тщательно собраться и как забирают даже многодетных родителей.

При этом, издание проверило профили людей из комментариев и установили, что это не боты, а действительно реальные люди.

В комментариях пишут:

"Моему мужу пришла повестка, а у нас трое детей. Я еще в декрете"

"У знакомого 4 детей и грудничок. Забрали"

"Отрабатывают действия на случай войны"

