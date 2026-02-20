Российским дронам нужен украинский интернет. Внедрят ли продажу SIM-карт по паспорту

Эксперты объяснили, поможет ли продажа SIM-карт по паспорту и какие решения могут быть более эффективными

Россияне используют интернет-связь украинских операторов для поражения объектов в тылу. Беспилотники доставляют FPV туда, где связь стабильна, а затем российский военный направляет его туда, туда им надо. Для этого используются карты украинских мобильных операторов.

Что нужно знать:

Ограничение продаж SIM-карт по паспорту активно обсуждается, но решение официально не принято

Эксперты считают, что такие шаги ударят по законопослушным гражданам, а не по преступникам

Такая инициатива звучит не впервые

Специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов недавно поднял дискуссию о продаже SIM-карт по паспортам с ограничениями количества. Однако позже он отметил, что если бы было принято решение о подобном ограничении, заранее бы не сообщалось.

"Телеграф" пообщался с экспертом по кибербезопасности Виталием Якушевым о целесообразности такого шага. Отметим, что ограничения продаж SIM-карт уже действуют в России, кроме того, там, для противодействия украинским дронам на карточках мобильных операторов, ввели ограничение интернет-соединения.

FPV-дрон разобран/ Фото: Сергей Бескрестнов в Телеграмме

Эксперт подчеркнул, что такое ограничение помешает не преступникам или россиянам, а законопослушным украинцам. "В стране, где за небольшую взятку можно обойти любое ограничение, такие инициативы будут мешать только порядочным людям. В РФ сим-карты продают по паспорту — останавливает ли это наши днепровские колл-центры? Более тесное сотрудничество с мобильными операторами будет более действенным ", — говорит Якушев.

Он отметил, что эффективным также был бы контроль "дропов". В этом контексте дроп – это подставное лицо, которое за деньги регистрирует на себя Starlink или другое для россиян. Формально оборудование принадлежит дропу, но реально враг им бьет по Украине.

Эксперт по вопросам кибербезопасности Константин Корсун также напомнил, что эта тема обсуждается год от года. По его словам, идея SIM-карт по паспорту продвигается с 2021 года. При этом это даст чиновникам больше власти над законопослушными украинцами, а "для профессиональных преступников и идейных террористов это отнюдь не препятствие".

