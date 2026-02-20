С обычной зарплатой не разгуляешься? Первый "Сильпо" в Буковеле ошарашил ценами (фото)

В Буковель зашла сеть "Сильпо"

Супермаркет "Сильпо" на горнолыжном курорте Буковель может удивить своим ассортиментом даже заядлых гурманов. Однако со средней зарплатой его будет прочувствовать довольно проблематично.

"Телеграф" рассказывает о "Сильпо" в Буковеле — его ценах и отличиях.

Отличия с порога

Следует напомнить, что долгое время туристы и местные жители курорта имели на выбор только два небольших магазина Spar. Однако все изменилось в декабре 2025 года, когда в Буковель зашла сеть "Сильпо", открыв там свой первый магазин, который сразу стал крупнейшим в регионе.

Сильпо в Буковели - Фото RAU

С 2018 каждый новый супермаркет Сильпо оформляется в индивидуальном тематическом стиле. Но буковельский проект стал первым, где к работе привлекли художественного куратора – Павла Гудимова, одного из ведущих украинских галеристов и артменеджеров. Вдохновением для новой точки стала повесть Михаила Коцюбинского и легендарный фильм Сергея Параджанова — "Тени забытых предков".

Таким образом в магазине появились выставочные зоны по мотивам сцен фильма и книги. Это как подлинные предметы гуцульского быта, так и современные интерпретации художников.

Ассортимент и цены

Также "Сильпо" в Буковеле имеет расширенный ассортимент:

локальную гуцульскую продукцию

деликатесы

дорогой алкоголь

Корреспонденты "Телеграфа" побывали в местном магазине и показали его широкий ассортимент. Первое, что бросается в глаза — это наличие различного рода деликатесов, которые встречаются далеко не в каждом магазине сети. В частности, "Сильпо" в Бувовеле может порадовать гурманов лобстерами, устрицами и черной икрой.

Устрицы в Сильпо. Фото - Телеграф

Однако, чтобы это попробовать необходимо при себе иметь немалую сумму ибо, например, за небольшую баночку черной икры нужно отдать от 3 (за 50г) до 5 тысяч гривен.

Также бросаются в глаза ценники и на элитный алкоголь. Например, нужно быть готовым, что за бутылочку бельгийского пива у вас попросят 800 гривен, а ценники на коньяк или игристое вино могут доходить до 30 тысяч гривен за бутылку.

Цены на алкоголь в Сильпо. Фото - Телеграф

К слову, средняя зарплата в Украине, по данным Work.ua сейчас находится в районе 27 500 гривен. Что меньше, чем стоимость бутылки виски 25-летней выдержки The Glenlivet стоимостью 28 799 гривен.

