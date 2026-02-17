Карьерный взлет и личное счастье. Солнечное затмение 17 февраля изменит жизнь трех знаков китайского Зодиака

Их жизнь больше не будет прежней

Во вторник, 17 февраля, происходит редкое кольцеобразное солнечное затмение в знаке Водолея. Эта астрологическая "точка обновления" открывает мощный коридор затмений до 3 марта.

В контексте восточного гороскопа это событие знаменует приход года Огненной Лошади. Есть три знака китайского Зодиака, для которых энергия этого затмения станет катализатором кардинальных перемен в жизни.

Лошадь

Как "хозяева" 2026 года, представители этого знака окажутся в эпицентре событий. Затмение в день их триумфального вступления в свои права принесет резкую смену приоритетов. Это идеальное время для запуска масштабных проектов, переезда или полной смены имиджа.

Тигр

Для Тигров, которые находятся в гармонии с энергией Лошади, затмение откроет новые финансовые и карьерные горизонты. Ожидаются предложения, которые изменят их социальный статус, однако важно сохранять бдительность в принятии решений в сам день затмения.

Собака

Представители этого знака могут рассчитывать на судьбоносные перемены в личной жизни и партнерских отношениях. Энергия "огненного кольца" поможет разорвать старые, тяготящие связи и освободить место для глубоких и искренних чувств.

Поделится своей энергией символ 2026 года — Огненная Лошадь — еще с некоторыми своими "коллегами". Ранее мы писали, кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2026 году.