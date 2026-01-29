Украина на Олимпиаде-2026: искусственный интеллект дал прогноз на количество медалей
ChatGPT не верит, что украинцы возьмут "золото"
Сборная Украины выиграет на Олимпийских играх-2026 в Италии максимум 1-2 медали. Это считается реалистичным прогнозом для Сине-желтых.
Что нужно знать
- Украину на Играх представят 46 спортсменов
- ИИ считает, что украинцы выиграют на Олимпиаде максимум 2 медали
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года
Таким мнением искусственный интеллект ChatGPT поделился с "Телеграф". ИИ считает, что украинцы способны взять медали во фристайле и биатлоне.
ChatGPT отметил, что в биатлоне Сине-желтые могут выиграть 1 медаль серебряного или бронзового качества, причем украинцы могут сделать это в личных гонках, а не эстафетах. По мнению ИИ, такой сценарий возможен исключительно при стабильной стрельбе.
Искусственный интеллект также считает, что украинцы способны взять медаль в лыжной акробатике. У нашей команды есть успешный кейс выступлений Александра Абраменко, который выиграл "золото" и "серебро" на Играх-2022 и ОИ-2018, а сейчас тренирует новое поколение будущих чемпионов. ИИ отметил, что в этой дисциплине максимум Украины — этой "серебро".
В других видах спорта ChatGPT не верит в украинцев. Отметим, сборная Украины будет представлена на Играх-2026 в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, фристайл, фигурное катание на коньках и шорт-трек. России разрешили отправить на Игры 13 спортсменов.