Укр

Биатлон на Олимпиаде-2026: расписание и результаты

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Биатлон на Олимпиаде-2026 Новость обновлена 07 февраля 2026, 18:19
Биатлон на Олимпиаде-2026. Фото Getty Images

Биатлон — один из самых популярных зимних видов спорта на Олимпиаде

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Италии стартует турнир по биатлону. Первая олимпийская гонка — смешанная эстафета.

Что нужно знать

  • Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля
  • Сборная Украины представлена на Играх 10 биатлонистами
  • Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты гонок по биатлону на Играх-2026. Завершится олимпийский биатлон 21 февраля женским масс-стартом.

Расписание и результаты гонок по биатлону на Олимпиаде-2026 (обновляется)

Воскресенье, 8 февраля

15:05 — Смешанная эстафета

Вторник, 10 февраля

14:30 — Индивидуальная гонка, мужчины

Среда, 11 февраля

15:15 — Индивидуальная гонка, женщины

Пятница, 13 февраля

15:00 — Спринт, мужчины

Суббота, 14 февраля

15:45 — Спринт, женщины

Воскресенье, 15 февраля

12:15 — Гонка преследования, мужчины

15:45 — Гонка преследования, женщины

Вторник, 17 февраля

15:30 — Эстафета, мужчины

Среда, 18 февраля

15:45 — Эстафета, женщины

Пятница, 20 февраля

15:15 — Масс-старт, мужчины

Суббота, 21 февраля

15:15 — Масс-старт, женщины

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026
Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026
Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026
Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.

Теги:
#Олимпийские игры #Биатлон #Олимпиада #Олимпиада-2026