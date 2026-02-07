Биатлон на Олимпиаде-2026: расписание и результаты
Биатлон — один из самых популярных зимних видов спорта на Олимпиаде
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Италии стартует турнир по биатлону. Первая олимпийская гонка — смешанная эстафета.
Что нужно знать
- Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля
- Сборная Украины представлена на Играх 10 биатлонистами
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты гонок по биатлону на Играх-2026. Завершится олимпийский биатлон 21 февраля женским масс-стартом.
Расписание и результаты гонок по биатлону на Олимпиаде-2026 (обновляется)
Воскресенье, 8 февраля
15:05 — Смешанная эстафета
Вторник, 10 февраля
14:30 — Индивидуальная гонка, мужчины
Среда, 11 февраля
15:15 — Индивидуальная гонка, женщины
Пятница, 13 февраля
15:00 — Спринт, мужчины
Суббота, 14 февраля
15:45 — Спринт, женщины
Воскресенье, 15 февраля
12:15 — Гонка преследования, мужчины
15:45 — Гонка преследования, женщины
Вторник, 17 февраля
15:30 — Эстафета, мужчины
Среда, 18 февраля
15:45 — Эстафета, женщины
Пятница, 20 февраля
15:15 — Масс-старт, мужчины
Суббота, 21 февраля
15:15 — Масс-старт, женщины
Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде-2026
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.