Техника сгорает за считанные минуты: энергетики о самом опасном моменте после включения света

Украинцев предупредили о коварной ловушке с "нулевой проволокой"

Каждый раз, когда после очередного отключения возвращается свет, в квартирах и домах начинаются скачки напряжения. Именно они чаще всего становятся причиной того, что техника внезапно выходит из строя.

Специалисты ДТЭК объяснили, почему так происходит и что можно сделать, чтобы уберечь бытовые приборы.

Какой самый опасный момент для вашей техники

Когда электроснабжение возобновляется после отключения, все почти одновременно включают все подряд : бойлеры, обогреватели, электроплиты. Сеть получает резкую и мощную нагрузку, которую она просто не успевает выдержать равномерно. Поэтому напряжение временно проседает.

В нормальных условиях потребление электроэнергии распределяется в течение суток постепенно. Но при графиках отключений все меняется: вместо плавного распределения — одновременный удар по сети от тысяч квартир сразу.

Обычно напряжение стабилизируется за 1-1,5 часа, когда потребление выравнивается. Но до этого времени техника уже может сгореть.

После каждого удара энергетики вынуждены переключаться на резервные линии, которые значительно длиннее основных. Чем длиннее линия – тем больше нагрузка и тем нестабильнее напряжение на выходе.

При таких переключениях напряжение может как падать, так и резко возрастать. Эти прыжки и бьют по технике сильнее всего – особенно по чувствительной электронике.

270 вольт вместо 220: когда обрыв нулевой проволоки превращается в аварию

Самая опасная ситуация – повреждение или обрыв нулевого провода в доме.

Когда нулевой провод поврежден, нагрузка между фазами распределяется неравномерно. На одной фазе напряжение падает до 150 вольт, а на другой – взлетает до 270-300 вольт и выше. Для большинства бытовых приборов, рассчитанных на 220 вольт, это "смертельно". Холодильник, телевизор, стиральная машина – все это может сгореть за считанные минуты.

При первых признаках такой проблемы – когда у соседей по-другому горит свет или техника ведет себя странно – нужно немедленно обращаться к ОСМД, ЖСК или управляющему дому. Это не та ситуация, где можно подождать.

Что делать, чтобы при перепадах напряжения не сгорела техника?

Что делать практически:

По возвращении света не включайте все сразу. Сначала – освещение и мелкая техника, потом постепенно – мощные приборы. Бойлер, обогреватель и плиту лучше включать с паузами между ними.

Если через 1,5 часа напряжение все равно скачет – это сигнал обратиться к управляющему дому. Он проверит внутренние сети и, если они исправны, подаст заявку в ДТЭК. После этого специалисты проверяют внешние линии.

