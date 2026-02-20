Біатлон на Олімпіаді-2026: онлайн-трансляція чоловічого масстарту (відео)
Остання надія України на медаль у біатлоні
У п’ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться остання гонка у біатлоні за участю українців – чоловічий масстарт. Синьо-жовтих на змаганнях представлять лідери нашої команди Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.
Що потрібно знати
- На Іграх розіграють медалі у чоловічому масстарті на 15 км
- Збірна України представлена у гонці двома біатлоністами
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція чоловічого масстарту від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 15:15 за київським часом.
Пряма відеотрансляція чоловічого масстарту на олімпійському турнірі з біатлону в Італії
(Плеєр із трансляцією або посилання на відеотрансляцію з’явиться тут ближче до початку змагань)
На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати, а от у жіночому на нашу команду чекав провал. У чоловічій естафеті українці відверто розчарували, українки також не показали свого максимуму.
На Олімпіаді проходить 14-й медальний день. Українці борються за нагороди у двох видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.