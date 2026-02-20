Аграрии хватаются за голову: выжили ли озимые после морозов и снегов, и что теперь будет с хлебом

Специалисты выявили первые признаки болезней озимых после оттепели

Эта зима чуть не поставила крест на урожае. Аномальные морозы, снег, накрывавший поля несколько раз, и опускавшиеся до критических отметок температуры прямо под корнями растений — все это заставило агрономов хвататься за голову и ждать результатов отобранных проб.

Телеграф опросил синоптиков и отраслевых экспертов и выяснил, чем обернулась зима-2026 для озимых культур и что аграриям нужно сделать уже сейчас, чтобы не потерять урожай.

Минус 10 в декабре и двое суток неопределенности — как озимые пережили самые холодные недели

Наибольший страх этой зимы — не сильный мороз на улице, а температура в почве, где скрывается так называемый узел кущения. Это самое уязвимое место озимых культур. Если там становится холоднее определенной отметки — растение погибает.

Виталий Пострыгань

Начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань объясняет, что происходило на полях в самые холодные недели:

"Несколько периодов аномально низких температур стали настоящим испытанием для зимующих растений, в том числе под угрозой повреждения были озимая пшеница и рапс. А озимый ячмень, еще более уязвимый к морозам, был под угрозой вымерзания на значительных площадях".

Специалисты Черкасского гидрометцентра берут образцы растений с тестовых полей.

По его словам, температура на глубине узла кущения снижалась до 10 градусов мороза и держалась в течение двух суток – это уже критический уровень.

После того, как морозы отступили, специалисты взяли образцы растений с тестовых полей. К счастью, результат оказался лучше, чем ожидалось.

Результаты лабораторных исследований

"По результатам отращивания, повреждения и гибели растений не обнаружено. Однако на части площадей есть признаки поражения листьев растений грибковыми болезнями", — уточняет Постригань.

Единственная зона реального риска — там, где во время морозов снега не было или он был менее пяти сантиметров. От 1 до 20 процентов площадей в Черкасской области могли пострадать — особенно ячмень и слабо развитая пшеница, говорит Виталий Постригань.

Растения не повредили мороз в Черкасской области.

Снега так много, что он сам превратился в проблему, и аграрии еще не знают, как с этим справиться.

Парадокс этой зимой — в том, что защитивший снег снег от мороза теперь мешает на них зайти. Алексей Рыжков, первый заместитель главного редактора журнала "Зерно", еще в начале зимы обратил внимание на эту двойственность:

Рыжков Алексей

"В начале нынешней зимы немало аграриев радовалось из-за уймы снега на своих полях. Примечательно, что снежное покрывало накрыло украинские поля повсеместно".

Но радость оказалась преждевременной. В прошлом году, в первой неделе февраля, многие хозяйства уже заканчивали подкормку посевов. В этом году поля до сих пор под снегом.

"Пока непонятно, когда можно будет зайти в поле, ведь снега много. Имеющийся снег сделал плюс к влаге, но сделал минус по операциям", — говорит Рыжков.

Есть еще одна опасность – подтопление. Когда такой объем снега начинает таять, вода может не успевать уходить в почву и собираться в низинах.

" Серьезной проблемой может быть и подтопление, и затопление, образование так называемых блюдец или небольших озер на полях. Уникально огромное количество снега, особенно если сравнить с предыдущими двумя зимами, а опыта вхождения в весну при таких условиях по большому счету — мало ", — предупреждает он.

Как решение Рыжков предлагает использовать шлейфовые бороны – они растягивают влагу по полю, подсушивают почву и позволяют быстро провести работы. А скорость, по мнению эксперта, в этом году будет иметь решающее значение, если весна будет короткой.

Влага в почве — рекордная за 30 лет, но удастся ли ее сохранить до сбора урожая

Виталий Постригань напоминает, что по данным агрометеорологов, образцы почвы, взятые этой зимой, фиксируют уровень влаги в метровом слое как один из самых высоких за последние три десятилетия. Ожидаемый показатель – от 160 до 190 миллиметров, кое-где и больше.

Для сравнения: самая высокая влага фиксировалась в 2009, 2013 и 2024 годах – 191-206 мм. Тогда зимой преобладали оттепели, снег был неустойчивый, а осадков выпало гораздо больше нормы. Меньше всего – 135 мм – было в 1997 году, и тот год плохо отразился на урожае.

Постригание отмечает, что нынешний показатель приближается к тем рекордным годам:

"Учитывая прогноз влагозапасов на начало весны, можно оценивать содержание влаги как одни из самых высоких за последние 30 лет".

Исключение — юго-запад Черкащины, где почва еще осенью была переувлажнена из-за чрезмерных осадков. Там влаги слишком много — и это тоже риск.

Главная задача для аграриев весной – не растратить эту влагу зря. Если весна окажется теплой и быстрой, а работы затянутся через мокрый грунт, накопленные запасы могут просто улетучиться.

