Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция мужского спринта (видео)

Сине-желтые попытаются зацепиться за медали

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится мужской спринт в биатлоне. Украину в гонке представят: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко.

Что нужно знать

Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля

13 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится мужская спринтерская гонка

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция мужской спринтерской гонки на 10 км от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 15:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужского спринта по биатлону на Олимпиаде в Италии.

На Олимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы сражаются за медали в 3 видах спорта.

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20.