Россию показательно унизили на Олимпиаде

Конечно, дело не в самих смартфонах – без еще одного гаджета любой участник соревнований проживет спокойно. Дело в отношении – в постоянном желании унизить, отделить от остальных гостей, показать, что наши ребята якобы какие-то не такие и их допустили к участию из великой милости. Хотя болельщики всего мира знают, что российские спортсмены – одни из самых сильных и профессиональных на планете, и их участие автоматически гарантирует эффектное зрелище и настоящий праздник спорта.

На фоне вполне официальных разговоров о том, что в будущем ограничения с наших атлетов будут сняты, все это выглядит как попытки "уколоть" лишний раз на прощанье. Дескать, вы вроде бы и с нами, но знайте, как мы к вам относимся. Это не делает чести ни спонсорам, ни организаторам мероприятий, которые допускают такие выходки и оставляют их безнаказанными