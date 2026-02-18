Россию показательно унизили на Олимпиаде
Олимпийцы получили ценные подарки от спонсора, правда, это не касается "нейтральных" россиян
Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что официальный спонсор Олимпийских игр Samsung не подарил "нейтральным" спортсменам эксклюзивные смартфоны, которые получили все остальные олимпийцы. Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал это "попыткой унизить РФ".
Что нужно знать
- Филиппов рассказал, что "нейтралам" спонсоры ОИ-2026 подарили шампунь и зубную пасту
- В Госдуме усмотрели в этом провокацию Запада
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Хамитова приводит vseprosport.ru. По его словам, Запад пытается уколоть Россию.
Конечно, дело не в самих смартфонах – без еще одного гаджета любой участник соревнований проживет спокойно. Дело в отношении – в постоянном желании унизить, отделить от остальных гостей, показать, что наши ребята якобы какие-то не такие и их допустили к участию из великой милости. Хотя болельщики всего мира знают, что российские спортсмены – одни из самых сильных и профессиональных на планете, и их участие автоматически гарантирует эффектное зрелище и настоящий праздник спорта.
На фоне вполне официальных разговоров о том, что в будущем ограничения с наших атлетов будут сняты, все это выглядит как попытки "уколоть" лишний раз на прощанье. Дескать, вы вроде бы и с нами, но знайте, как мы к вам относимся. Это не делает чести ни спонсорам, ни организаторам мероприятий, которые допускают такие выходки и оставляют их безнаказанными
Напомним, Samsung традиционно дарит олимпийцам смартфоны каждую Олимпиаду. Филиппов пожаловался, что россиянам подарили только шампунь и зубную пасту.
На Играх проходит 12-й медальный день. Украинцы борются за награды в 5 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.