Биатлон на Олимпиаде: онлайн-трансляция женской гонки преследования (видео)
Три украинки выступят в персьюите
В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится женская гонка преследования по биатлону. Украину на соревнованиях предстьавят Кристина Дмитренко, Юлия Джима и Александра Меркушина.
Что нужно знать
- 14 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км
- Украину в персьюте представят 3 биатлонистки
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция женского персьюита от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки в 15:45 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция женской гонки преследования на олимпийском турнире по биатлону в Италии
Отметим, Джима будет стартовать первой среди украинок. Ее отставание от лидера составляет +1:34.6. Следом стартую Меркушина и Дмитренко, которые начнут гонку спустя +2:11.0 и +2:23.8 соответственно после победительницы спринта Марен Киркейде из Норвегии.
На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский. В мужском персьюите украинцы немного улучшили свои результаты.
На Олимпиаде-2026 проходит 9-й игровой день. Украинцы борются за медали в 2 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.