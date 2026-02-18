Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция женской эстафеты (видео)

Сине-желтые всегда делали ставку именно на командные гонки

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится женская эстафетная гонка. Украину на соревнованиях представят: Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик.

Что нужно знать

На Играх разыграют медали в женской эстафете 4х6 км

Сборная Украины представлена четырьмя биатлонистками

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция женской эстафеты от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки в 15:45 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция женской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026 в Италии

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский. В мужском персьюите украинцы немного улучшили свои результаты, а вот в женском на нашу команду ожидал провал. В мужской эстафете украинцы откровенно разочаровали.

На Играх проходит 12-й медальный день. Украинцы борются за награды в 5 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.