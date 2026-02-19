Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 20 февраля (обновляется)

На Играх пройдут перенесенные старты

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится четырнадцатый игровой день. Украинцы попытаются взять медали в лыжной акробатике и биатлоне.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в двух дисциплинах

Сине-желтые имеют неплохие шансы на медаль в лыжной акробатике

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 20 февраля на Играх выступят во фристайле и биатлоне. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 20 февраля (обновляется)

11:30 — Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Квалификация Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк.

14:30 — Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал.

15:15 — Биатлон. Масс-старт 15 км Дмитрий Подручный, Виталий Мандзын.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.