Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 20 февраля (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На Играх пройдут перенесенные старты
В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится четырнадцатый игровой день. Украинцы попытаются взять медали в лыжной акробатике и биатлоне.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в двух дисциплинах
- Сине-желтые имеют неплохие шансы на медаль в лыжной акробатике
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
Украинские спортсмены 20 февраля на Играх выступят во фристайле и биатлоне. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 20 февраля (обновляется)
11:30 — Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Квалификация Ян Гаврюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк.
14:30 — Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Финал.
15:15 — Биатлон. Масс-старт 15 км Дмитрий Подручный, Виталий Мандзын.
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.