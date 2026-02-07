Гороскоп на 8 февраля: упадок сил у Водолеев, приятные сюрпризы у Весов
Не держитесь за то, что уже не приносит радости
В 2026 году у знаков Зодиака круто измениться жизнь. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 8 февраля, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в это воскресенье.
♈️Овен (21 марта — 20 апреля)
Время для проявления твердости характера. Звезды советуют не бояться отстаивать свои убеждения и устанавливать границы, даже если это вызовет недовольство окружающих. Возможны новые начинания.
♉️Телец (21 апреля — 21 мая)
День требует терпения и отказа от импульсивности. Успех придет завтра к тем, кто умеет выжидать и не спешит с решениями.
♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ожидайте неожиданных возможностей. Финансовые поступления могут прийти из самых непредсказуемых источников.
♋️Рак (22 июня — 22 июля)
День пройдет под знаком гармонии и эмоциональной стабильности. Рекомендуется проявлять мягкость в общении с близкими.
♌️Лев (23 июля — 21 августа)
Звезды открывают новые горизонты. Ваша уверенность — ваша сила, но важно сочетать ее с дипломатичностью и умением работать в команде.
♍️Дева (22 августа — 23 сентября)
Благоприятное время для завершения старых дел и наведения порядка. Проявленная щедрость вернется к вам сторицей.
♎️Весы (24 сентября — 23 октября)
В отношениях завтра воцарится гармония. Возможны приятные сюрпризы или неожиданные подарки.
♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Время внутренних перемен. Луна в вашем знаке склоняет к интроспекции и глубоким размышлениям. Лучше избегать шумных компаний.
♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Благоприятный день для активного общения и расширения круга знакомств. Энергия дня поможет вам проявить лидерские качества.
♑️Козерог (23 декабря — 20 января)
Сосредоточьтесь на восстановлении сил и наведении порядка в делах. Вечер завтра может принести неожиданные романтические моменты или важные откровения.
♒️Водолей (21 января — 19 февраля)
Возможен временный упадок сил или мелкие неудачи, поэтому важно сохранять спокойствие. Интуиция будет особенно сильной, доверяйте своим предчувствиям.
♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День подходит для спокойного отдыха и планирования будущего. Избегайте резких движений в финансовой сфере.