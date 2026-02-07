Гороскоп на 8 февраля: упадок сил у Водолеев, приятные сюрпризы у Весов

Не держитесь за то, что уже не приносит радости

В 2026 году у знаков Зодиака круто измениться жизнь. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 8 февраля, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в это воскресенье.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Время для проявления твердости характера. Звезды советуют не бояться отстаивать свои убеждения и устанавливать границы, даже если это вызовет недовольство окружающих. Возможны новые начинания.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

День требует терпения и отказа от импульсивности. Успех придет завтра к тем, кто умеет выжидать и не спешит с решениями.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ожидайте неожиданных возможностей. Финансовые поступления могут прийти из самых непредсказуемых источников.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

День пройдет под знаком гармонии и эмоциональной стабильности. Рекомендуется проявлять мягкость в общении с близкими.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Звезды открывают новые горизонты. Ваша уверенность — ваша сила, но важно сочетать ее с дипломатичностью и умением работать в команде.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Благоприятное время для завершения старых дел и наведения порядка. Проявленная щедрость вернется к вам сторицей.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

В отношениях завтра воцарится гармония. Возможны приятные сюрпризы или неожиданные подарки.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Время внутренних перемен. Луна в вашем знаке склоняет к интроспекции и глубоким размышлениям. Лучше избегать шумных компаний.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Благоприятный день для активного общения и расширения круга знакомств. Энергия дня поможет вам проявить лидерские качества.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Сосредоточьтесь на восстановлении сил и наведении порядка в делах. Вечер завтра может принести неожиданные романтические моменты или важные откровения.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Возможен временный упадок сил или мелкие неудачи, поэтому важно сохранять спокойствие. Интуиция будет особенно сильной, доверяйте своим предчувствиям.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подходит для спокойного отдыха и планирования будущего. Избегайте резких движений в финансовой сфере.