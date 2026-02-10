Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки (видео)

Старейшая дисциплина в биатлоне стартует на Играх-2026

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет первая некомандная гонка по биатлону. На старт "индивидуалки" выйдут мужчины.

Что нужно знать

Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля

10 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало "индивидуалки" в 14:30 по киевскому времени.

Добавим, что Украину в индивидуальной гонке представят: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только. На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место.