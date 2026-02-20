Не только свет: Россия может бить по другому важному ресурсу украинцев

К наиболее уязвимым относится ряд объектов

Весной и летом текущего года Россия может сместить приоритеты ударов по Украине с системы отопления на водоснабжение. При этом наибольшая угроза будет для крупных городов, таких как Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также для областных центров. Какие же объекты на самом деле могут оказаться в зоне риска?

Что нужно знать:

Основной целью станут районы с высокой плотностью населения

Обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса

Наиболее уязвимы — насосные группы и системы очистки

Экс-командующий аэромобильными войсками Украины и военный эксперт Иван Якубец в эфире "Киев 24" заявил, что основной целью станут районы с высокой плотностью населения. Под наибольшей угрозой будут города-миллионники.

Такие удары будут наноситься туда, где наибольшая скученность населения. Кроме того, обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса отметил он.

Якубец также подчеркнул, что массированные обстрелы Украины продолжатся.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в комментарии "Телеграфу" сказал о возможных угрозах для водоснабжения Киева. Он отметил, что угрозы для ГЭС (гидроэлектростанции) и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции), производящих электроэнергию, нет, поскольку это отдельные объекты.

Александр Сергиенко. Фото: "Слово і діло"

Для справки:

ГЭС вырабатывает электричество с помощью движущейся воды. То есть, вода проходит через турбины, крутит их и производит энергию, после чего возвращается в реку. Такая станция работает постоянно, пока есть поток воды.

А тем временем ГАЭС может не только вырабатывать электроэнергию, но и накапливать её на потом. В часы низкого потребления ГАЭС использует электроэнергию, чтобы перекачивать воду в верхний резервуар. Когда нужно больше электричества, вода спускается обратно через турбины, и станция снова вырабатывает энергию.

Киевская ГЭС. Фото: Википедия

Киевская ГАЭС. Фото: Википедия

Основная проблема лежит в другой сфере.

В Киеве есть две водозаборные станции — на Десне и на Днепре, кроме того есть скважины, откуда вода идет в водоканал. Наиболее уязвимы, разумеется, насосные группы и системы очистки объяснил Сергиенко.

Таким образом выходит, что гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС), которые вырабатывают электричество, "безопасны". То есть, их повреждения не повлияют на водоснабжение города — это совсем отдельные системы. А как раз наиболее уязвимые зоны — это насосы, которые качают воду, и станции, где её очищают. Если эти части будут повреждены или разрушены, могут быть серьезные проблемы с водоснбжением.

Водоснабжение, в примеру, Киева осуществляется из трех основных источников: рек Десна, Днепр и артезианских скважин. Основную нагрузку несут две крупные водопроводные станции — Деснянская и Днепровская.

Деснянская водопроводная станция. Фото: aqua-life

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной. Преимущественно вдоль Днепра и Десны.