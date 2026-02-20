Не только свет: Россия может бить по другому важному ресурсу украинцев
К наиболее уязвимым относится ряд объектов
Весной и летом текущего года Россия может сместить приоритеты ударов по Украине с системы отопления на водоснабжение. При этом наибольшая угроза будет для крупных городов, таких как Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также для областных центров. Какие же объекты на самом деле могут оказаться в зоне риска?
Что нужно знать:
- Основной целью станут районы с высокой плотностью населения
- Обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса
- Наиболее уязвимы — насосные группы и системы очистки
Экс-командующий аэромобильными войсками Украины и военный эксперт Иван Якубец в эфире "Киев 24" заявил, что основной целью станут районы с высокой плотностью населения. Под наибольшей угрозой будут города-миллионники.
Такие удары будут наноситься туда, где наибольшая скученность населения. Кроме того, обязательно будут удары по заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса
Якубец также подчеркнул, что массированные обстрелы Украины продолжатся.
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в комментарии "Телеграфу" сказал о возможных угрозах для водоснабжения Киева. Он отметил, что угрозы для ГЭС (гидроэлектростанции) и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции), производящих электроэнергию, нет, поскольку это отдельные объекты.
Для справки:
ГЭС вырабатывает электричество с помощью движущейся воды. То есть, вода проходит через турбины, крутит их и производит энергию, после чего возвращается в реку. Такая станция работает постоянно, пока есть поток воды.
А тем временем ГАЭС может не только вырабатывать электроэнергию, но и накапливать её на потом. В часы низкого потребления ГАЭС использует электроэнергию, чтобы перекачивать воду в верхний резервуар. Когда нужно больше электричества, вода спускается обратно через турбины, и станция снова вырабатывает энергию.
Основная проблема лежит в другой сфере.
В Киеве есть две водозаборные станции — на Десне и на Днепре, кроме того есть скважины, откуда вода идет в водоканал. Наиболее уязвимы, разумеется, насосные группы и системы очистки
Таким образом выходит, что гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС), которые вырабатывают электричество, "безопасны". То есть, их повреждения не повлияют на водоснабжение города — это совсем отдельные системы. А как раз наиболее уязвимые зоны — это насосы, которые качают воду, и станции, где её очищают. Если эти части будут повреждены или разрушены, могут быть серьезные проблемы с водоснбжением.
Водоснабжение, в примеру, Киева осуществляется из трех основных источников: рек Десна, Днепр и артезианских скважин. Основную нагрузку несут две крупные водопроводные станции — Деснянская и Днепровская.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной. Преимущественно вдоль Днепра и Десны.