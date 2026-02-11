Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки (видео)
На старт выйдут 4 представительницы Украины
В среду, 11 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Украину на соревнованиях представят Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалык и Александра Меркушина.
Что нужно знать
- Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля
- 11 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится женская индивидуальная гонка
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция женской "индивидуалки" от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки в 15:15 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Италии
(Плеер с трансляцией будет доступен здесь ближе к началу гонки)
На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.
На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет.