Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки (видео)

На старт выйдут 4 представительницы Украины

В среду, 11 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Украину на соревнованиях представят Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалык и Александра Меркушина.

Что нужно знать

Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля

11 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится женская индивидуальная гонка

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция женской "индивидуалки" от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки в 15:15 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Италии

(Плеер с трансляцией будет доступен здесь ближе к началу гонки)

На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет.