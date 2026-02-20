Не торопитесь платить. Как обжаловать платежку за отопление, которого не было

Затягивать с решением вопроса не следует

Многие украинцы задаются вопросом, что же делать, когда приходит платежка за отопление, которого фактически не было. Реально ли добиться перечисления.

Ответ на это дал адвокат Игорь Чудовский в материале "Киевлянам, которые мерзли без отопления, пересчитают платежки. Куда жаловаться, если этого не сделали".

По словам адвоката, алгоритм действий, если вы получили платежку за услугу, которая не предоставлялась, четкий. Он включает в себя написание официальной претензии. В ней нужно указать: услуга не предоставлялась, требуете перерасчета и отмены начислений. При этом коммунальщики могут не согласиться, однако в таком случае следует обращаться в суд.

Затягивать с решением вопроса не следует, ведь долг может накапливаться за месяцы, за которые не платит потребитель. Коммунальщики в свою очередь тоже могут обратиться в суд с требованием оплатить счета.

Как не платить за холодные батареи (пошаговая инструкция):

Шаг первый: зафиксируйте факт неоказания услуги или ее плохого качества. То есть сделайте фото или видео термометра в квартире. Если есть личный термический счетчик, зафиксируйте его характеристики. Обратитесь в аварийную службу или диспетчерскую, запишите номер заявки, время, фамилию оператора.

То есть сделайте фото или видео термометра в квартире. Если есть личный термический счетчик, зафиксируйте его характеристики. Обратитесь в аварийную службу или диспетчерскую, запишите номер заявки, время, фамилию оператора. Шаг второй: оформите акт-претензию, если нет пересчета автоматически. Потребителю следует оформить акт-претензию вместе с письменным требованием перерасчета. Порядок подачи претензии опирается на закон "О жилищно-коммунальных услугах" и подзаконные процедуры. Также следует запросить представителя исполнителя услуги для составления акта. Если он не придет, акт можно составить по процедуре самостоятельно.

Потребителю следует оформить акт-претензию вместе с письменным требованием перерасчета. Порядок подачи претензии опирается на закон "О жилищно-коммунальных услугах" и подзаконные процедуры. Также следует запросить представителя исполнителя услуги для составления акта. Если он не придет, акт можно составить по процедуре самостоятельно. Шаг третий: представьте требование о перерасчете. В заявлении укажите адрес, лицевой счет, период непредоставления или некачественности услуги с датой и временем, ссылку на обязательный перерасчет за этот период. Требуйте произвести перерасчет и отобразить его в следующей платежке или вернуть переплату. Нормативная база для коммунальных перерасчетов по спорам — постановление Кабинета Министров №127 от 06.02.2024.

Что делать, если отопления нет или оно некачественное

Шаг четвертый: если не реагируют – жалоба или спор. Для электроэнергии механизмы обращений и жалоб определяют правила розничного рынка. Параллельно – требование компенсации по стандартам качества. Для тепла — жалоба на исполнителя, требование проверки качества услуги по правилам теплоснабжения, далее спор по перерасчету по процедуре, определенной постановлением КМУ №127.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не дать замерзнуть канализации при сильных морозах.