Биатлон на Олимпиаде: онлайн-трансляция мужской гонки преследования (видео)

Мужской персьют покажут в Украине бесплатно

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет большой биатлонный день. Откроет программу биатлону мужской персьют.

Что нужно знать

14 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км

Украину в персьюте представят 2 биатлониста

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция гонки от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало персьюта в 12:15 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужской гонки преследования на Олимпиаде-2026

Сборную Украины в гонке преследования представят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын. Они стартуют 27-м и 24-м с отставанием от лидера в +1:54.8 и +1:47.4. соответственно.

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский.

На Олимпиаде-2026 проходит 9-й игровой день. Украинцы борются за медали в 2 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.