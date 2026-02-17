Биатлон на Олимпиаде-2026: прямая трансляция мужской эстафеты (видео)

Сине-желтые попытаются взять медаль в командной дисциплине

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится мужская эстафета в биатлоне. Украину в этой гонке представят: Дмитрий Подручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Что нужно знать

17 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится мужская эстафетная гонка

Украину в эстафете представят 4 биатлониста

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция мужской эстафеты 4х7,5км от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки в 15:30 по киевскому времени.

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом, впрочем, как и женский. В мужском персьюите украинцы немного улучшили свои результаты, а вот в женском на нашу команду ожидал провал.

На Олимпиаде-2026 проходит 11-й игровой день. Украинцы борются за медали в 2 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.