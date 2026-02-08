Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция смешанной эстафеты (видео)
На Играх стартуют биатлонисты
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится первая гонка по биатлону. Лучшие биатлонисты мира будут сражаться за медали в смешанной эстафете 4х6 км.
Что нужно знать
- Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля
- Смешанная эстафета откроет олимпийский турнир по биатлону
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция смешанной эстафеты от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало гонки — в 15:05 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция смешанной эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Италии
(Плеер с трансляцией будет доступен здесь ближе к началу гонки)
Украину в смешанной эстафете будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Елена Городная и Александра Меркушина. Сине-желтые являются андердогами, однако в биатлоне, в отличие от других видов спорта, статус фаворита или андердога абсолютно ничего не гарантирует.
Отметим, 8 февраля на Играх проходит второй соревновательный день. Украинцы ведут борьбу за награды сразу в нескольких дисциплинах.
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только. На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону.