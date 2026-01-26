Олимпиада-2026: состав сборной Украины на зимние Игры

В состав официальной делегации Украины вошли 103 человека

В понедельник, 26 января, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал окончательную заявку сборной Украины на Олимпийские игры-2026 в Италии. В список вошли 46 спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Telegram. По информации источника, на Игры от Украины поедут также 42 представителя технического персонала (тренеры, врачи, массажисты и другие), а также 15 членов штаба национальной сборной.

Сообщается, что поименный состав участников официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в Играх был сформирован по представлению национальных федераций по олимпийским видам спорта, согласно международным квалификационным требованиям и национальной системе отбора.

Добавим, что сборная Украины будет представлена на Игра-2026 в 11 видах спорта: биатлон (10 человек), горнолыжный спорт (2), лыжное двоеборье (2), лыжные гонки (6), санный спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1) фристайл (9), фигурное катание на коньках (1), шорт-трек (2).

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2026 в Италии

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Италии пройдет 6 февраля. В мероприятии не будут участвовать россияне, хотя их допустили на Игры-2026 в нейтральном статусе.