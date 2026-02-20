Украина получит Patriot от еще одной страны? Зеленский заговорил о новом партнерстве

Затронул и тему угрозы со стороны Северной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский стремится как можно скорее встретиться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Он хочет обсудить сотрудничество между странами и получение оружия.

Что нужно знать:

Вероятнее, Украина хочет получить Patriot от Японии

Киев предлагает Токио выгодные условия сотрудничества

Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина не отдаст России Донбасс

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Kyodo News. По его словам, Украина больше всего нуждается в современных системах ПВО, которые есть у Японии.

В ходе беседы с журналистами Зеленский подчеркнул, что эти системы будут использованы исключительно для защиты и противодействия российским атакам, а не для наступательных действий. Вероятнее, президент хочет обсудить с Такаити поставку систем Patriot с лицензией США.

Patriot

В то же время, Украина может поделиться с Японией технологией морских дронов. Ведь в течение 4 лет войны Киев доказал, что имеет немалый опыт в этой области и успешно атакует даже дальние цели.

Также в разговоре с журналистами Зеленский исключил возможность вывода войск с территории Донбасса для обеспечения мирного соглашения.

"Мы не можем выйти из нашей территории. Это наша настоящая линия обороны", – сказал он.

Президент Украины предостерег Японию возможной угрозой со стороны Северной Кореи, которая благодаря сотрудничеству с Россией получает не только опыт ведения войны.

"Это очень опасно, что они теперь получают знания о современной гибридной войне… Они знают, как защищаться от беспилотников", – сказал Зеленский.

Для справки

Основными поставщиками комплексов и ракет Patriot для Украины есть Германия, США, Нидерланды и Румыния. Норвегия финансировала закупки, а также сообщалось о получении ракет от Израиля.

