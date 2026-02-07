Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание и результаты матчей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ожидается, что на турнир приедут звезды НХЛ
В среду, 11 февраля, на Олимпиаде в Италии стартует олимпийский турнир по хоккею среди мужчин. 12 лучших команд мира сразятся за победу на главном турнире 4-летия.
Что нужно знать
- Хоккей на ОИ-2026 пройдет с 11 по 22 февраля
- Сборная Украины не сумела отобраться на олимпийский турнир
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, результаты и турнирные расклады на олимпийском турнире по хоккею. Соревнования начнутся с предварительного группового раунда. В четвертьфинал квалифицируются победители групп, а также лучшая из команд, занявших второе место. Остальные сыграют в стыковом раунде.
Предварительный этап
Среда, 11 февраля
17:40 Словакия — Финляндия (группа B)
22:10 Швеция — Италия (группа B)
Четверг, 12 февраля
13:10 Швейцария — Франция (группа A)
17:40 Чехия — Канада (группа A)
22:10 Латвия — США (группа C)
22:10 Германия — Дания (группа C)
Пятница, 13 февраля
13:10 Финляндия — Швеция (группа B)
13:10 Италия — Словакия (группа B)
17:40 Франция — Чехия (группа A)
22:10 Канада — Швейцария (группа A)
Суббота, 14 февраля
13:10 Швеция — Словакия (группа B)
13:10 Германия — Латвия (группа C)
17:40. Финляндия — Италия (группа B)
22:10 США — Дания (группа C)
Воскресенье, 15 февраля
13:10 Швейцария — Чехия (группа A)
17:40 Канада — Франция (группа A)
20:10 Дания — Латвия (группа C)
22:10 США — Германия (группа C)
Стыковые матчи
Вторник, 17 февраля
13:10 плей-офф раунд (матч № 1)
13:10 плей-офф раунд (матч № 2)
17:40 плей-офф раунд (матч № 3)
22:10 плей-офф раунд (матч № 4)
Четвертьфинал
Среда, 18 февраля
13:10 матч № 1
17:40 матч № 2
19:10 матч № 3
22:10 матч № 4
1/2 финала
Пятница, 20 февраля
17:40 матч № 1
22:10 матч № 2
Матч за 3-е место
Суббота, 21 февраля
21:40 — матч за третье место
Финал
Воскресенье, 22 февраля
15:10 — финал
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в двух видах спорта. Украинские хоккеисты не смогли попасть на Олимпиаду. Национальная команда Украины лишь раз играла на Олимпиаде — в 2002 году.