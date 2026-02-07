Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание и результаты матчей

Ожидается, что на турнир приедут звезды НХЛ

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде в Италии стартует олимпийский турнир по хоккею среди мужчин. 12 лучших команд мира сразятся за победу на главном турнире 4-летия.

Что нужно знать

Хоккей на ОИ-2026 пройдет с 11 по 22 февраля

Сборная Украины не сумела отобраться на олимпийский турнир

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, результаты и турнирные расклады на олимпийском турнире по хоккею. Соревнования начнутся с предварительного группового раунда. В четвертьфинал квалифицируются победители групп, а также лучшая из команд, занявших второе место. Остальные сыграют в стыковом раунде.

Предварительный этап

Турнирное положение команд на олимпийском турнире по хоккею

Среда, 11 февраля

17:40 Словакия — Финляндия (группа B)

22:10 Швеция — Италия (группа B)

Четверг, 12 февраля

13:10 Швейцария — Франция (группа A)

17:40 Чехия — Канада (группа A)

22:10 Латвия — США (группа C)

22:10 Германия — Дания (группа C)

Пятница, 13 февраля

13:10 Финляндия — Швеция (группа B)

13:10 Италия — Словакия (группа B)

17:40 Франция — Чехия (группа A)

22:10 Канада — Швейцария (группа A)

Суббота, 14 февраля

13:10 Швеция — Словакия (группа B)

13:10 Германия — Латвия (группа C)

17:40. Финляндия — Италия (группа B)

22:10 США — Дания (группа C)

Воскресенье, 15 февраля

13:10 Швейцария — Чехия (группа A)

17:40 Канада — Франция (группа A)

20:10 Дания — Латвия (группа C)

22:10 США — Германия (группа C)

Стыковые матчи

Вторник, 17 февраля

13:10 плей-офф раунд (матч № 1)

13:10 плей-офф раунд (матч № 2)

17:40 плей-офф раунд (матч № 3)

22:10 плей-офф раунд (матч № 4)

Четвертьфинал

Среда, 18 февраля

13:10 матч № 1

17:40 матч № 2

19:10 матч № 3

22:10 матч № 4

1/2 финала

Пятница, 20 февраля

17:40 матч № 1

22:10 матч № 2

Матч за 3-е место

Суббота, 21 февраля

21:40 — матч за третье место

Финал

Воскресенье, 22 февраля

15:10 — финал

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в двух видах спорта. Украинские хоккеисты не смогли попасть на Олимпиаду. Национальная команда Украины лишь раз играла на Олимпиаде — в 2002 году.