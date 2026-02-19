Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 20 февраля

На Играх разыграют первые медали в ски-кроссе

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится четырнадцатый игровой день. На играх разыграют 7 комплектов наград и "бронзу" в мужском керлинге.

Что нужно знать

В 14-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград

20 февраля медальные соревнования на Играх начнут фристайлисты, а завершат — шорт-трекисты

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 20 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и керлинге. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 20 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 20 февраля (обновляется)

14:10. Фристайл. Женщины. Лыжный кросс

14:30. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика

15:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт (15 км)

17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

20:05. Керлинг. Мужчины. Матч за "бронзу".

21:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп

22:30. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета (5000 м)

23:07. Шорт-трек. Женщины. 1500 м

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.