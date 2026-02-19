Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 20 февраля
-
-
На Играх разыграют первые медали в ски-кроссе
В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится четырнадцатый игровой день. На играх разыграют 7 комплектов наград и "бронзу" в мужском керлинге.
Что нужно знать
- В 14-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград
- 20 февраля медальные соревнования на Играх начнут фристайлисты, а завершат — шорт-трекисты
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 20 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и керлинге. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 20 февраля".
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 20 февраля (обновляется)
14:10. Фристайл. Женщины. Лыжный кросс
14:30. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
15:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт (15 км)
17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
20:05. Керлинг. Мужчины. Матч за "бронзу".
21:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп
22:30. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета (5000 м)
23:07. Шорт-трек. Женщины. 1500 м
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.