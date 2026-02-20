РФ все еще стремится получить контроль над Донбассом

Война в Украина может якобы продолжаться еще от одного до трёх лет. Несмотря на неоднократные переговоры при посредничестве США, реального прогресса в мирном урегулировании все еще не наблюдается.

Что нужно знать:

Переговоры в Женеве при посредничестве США не привели к значительному прогрессу

Россия использует переговоры как инструмент давления

Украина отвергает территориальные уступки и требует чётких гарантий военной помощи от США и Европы

Обновлено:

Журналистам "Телеграфа" сообщили в Офисе президента, что на самом деле подобных заявлений не было, так же как и негативных высказываний о переговорах. Кроме того, не было и задачи о "войне еще на три года", о которой говорится в статье. Информацию называют фейком — публикация не соответствует действительности.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Европейского союза писал, что Россия ведёт переговоры недобросовестно, пытаясь добиться того, чего не удаётся достигнуть на фронте, в частности контроля над Донбассом. Переговоры, проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве США, завершились, как и другие переговоры в этом году: никто не смог указать на какой-либо реальный прогресс.

"Эти переговоры не приближают нас к окончанию войны", — сказал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО.

Карта боев в Украине

Отмечается, что президент Владимир Зеленский в закрытых консультациях с советниками якобы заявил о провале переговоров и необходимости разработки стратегии ведения войны на следующие три года. При этом официальной информации об этом нет.

В то же время Киев отвергает территориальные уступки, которые предлагает Кремль, и настаивает на четких гарантиях военной помощи от США и Европы.

