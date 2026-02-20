Крупнейший "АТБ" в Украине площадью как три баскетбольные площадки: где он (фото)

Он работает там с 2019 года

В Украине работает более 1500 супермаркетов "АТБ", но один из них существенно отличается по масштабам. Его площадь превышает тысячу квадратных метров, и он работает уже семь лет.

Где именно находится этот рекордсмен, написали в блоге "Одесский Отзыв" в соцсети "Тhreads".

По данным, самый большой супермаркет сети "АТБ" в Украине работает в Одессе. Магазин расположен по адресу улица Академика Королева, 15 и имеет площадь 1173 квадратных метра. Это около трех баскетбольных площадок или четверть футбольного поля. По этому показателю он опережает другие торговые точки сети, которых по стране, по данным в сообщении, насчитывается более 1500.

Супермаркет открыли 21 февраля 2019 года. До этого на этой локации работал магазин "BILLA", который принимал покупателей с 8 декабря 2009 года по декабрь 2017-го. После закрытия помещение переоборудовали под новый формат "АТБ".

Бывший магазин "BILLA" в Одессе, на его месте сейчас "АТБ". Фото: Wikimapia

