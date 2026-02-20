Какие именно бумажные гривны у вас больше не примут со 2 марта (список и фото)
Часть бумажных гривен заменят монетами
В Украине со 2 марта выходит с оборота целый ряд мелких купюр. С этой даты ими будет невозможно расплатится.
Об этом сообщает Национальный банк Украины. Речь идет о таких номиналах образцов 2003-2007 годов:
- 1 гривна;
- 2 гривны;
- 5 гривен;
- 10 гривен.
Данные купюры заменяются соответствующими оборотными монетами.
"Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", — подчеркнули в Нацбанке.
В то же время, граждане смогут обменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен и после этой даты, но только в банках.
