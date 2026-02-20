Какие именно бумажные гривны у вас больше не примут со 2 марта (список и фото)

Часть бумажных гривен заменят монетами

В Украине со 2 марта выходит с оборота целый ряд мелких купюр. С этой даты ими будет невозможно расплатится.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. Речь идет о таких номиналах образцов 2003-2007 годов:

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

Данные купюры заменяются соответствующими оборотными монетами.

Какие гривны выходят из оборота - инфографика Телеграф

"Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", — подчеркнули в Нацбанке.

В то же время, граждане смогут обменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен и после этой даты, но только в банках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.