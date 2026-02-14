Биатлон на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция женского спринта (видео)

4 украинки выступят в спринте на Олимпиаде

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх в Италии программа биатлона продолжится женской спринтерской гонкой. Украину в спринте представят: Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима и Александра Меркушина.

Что нужно знать

Биатлон на ОИ-2026 пройдет с 8 по 21 февраля

14 февраля на олимпийском турнире по биатлону состоится женская спринтерская гонка

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция женской спринтерской гонки от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало спринта в 15:45 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция женской спринтерской гонки на Олимпиаде-2026 в Италии

На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты олимпийского турнира по биатлону. В первой олимпийской гонке, смешанной эстафете, украинцы заняли 8-е место. В мужской "индивидуалке" Пидручный был близок к медали, однако одна неудачная стрельба свела эти надежды на нет. В женской "индивидуалке" сразу две украинки сумели попасть в топ-20. Мужской спринт завершился для Украины провалом.

На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.