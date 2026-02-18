"Слава ВСУ" на Олимпиаде: трогательный момент попал в прямую трансляцию
Отец спортсменки отдал жизнь за Украину
В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоялись официальные старты лыжных акробатов. Первыми выступили женщины.
- Брыкина дебютировала на Олимпийских играх
- Ангелина сделала важное послание на ОИ
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
Украинская фристайлистка Ангелина Брыкина остановилась в шаге от попадания в финал, заняв итоговое 13-е место. Об этом сообщает "Телеграф".
После своего выступления Ангелина показала на камеру важное послание. На ее лыжах зрители со всего мира могли увидеть надпись "Слава ВСУ".
Отметим, Павел Брыкин, отец спортсменки отдал жизнь за независимость Украины. Герой защищал родину с 2015 года. Он служил гранатометчиком в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, а затем работал спасателем. После начала полномасштабного вторжения РФ вновь вступил в ряды ВСУ. Брыкин погиб 6 августа 2022 года в бою с вражеской диверсионно-разведывательной группой возле села Благодатное (Николаевская область).
На Играх проходит 12-й медальный день. Украинцы борются за награды в 5 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.