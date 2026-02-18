"Слава ВСУ" на Олимпиаде: трогательный момент попал в прямую трансляцию

Отец спортсменки отдал жизнь за Украину

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоялись официальные старты лыжных акробатов. Первыми выступили женщины.

Что нужно знать

Брыкина дебютировала на Олимпийских играх

Ангелина сделала важное послание на ОИ

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

Украинская фристайлистка Ангелина Брыкина остановилась в шаге от попадания в финал, заняв итоговое 13-е место. Об этом сообщает "Телеграф".

После своего выступления Ангелина показала на камеру важное послание. На ее лыжах зрители со всего мира могли увидеть надпись "Слава ВСУ".

Ангелина Брыкина на Олимпиаде-2026/Фото: ua.tribuna.com

Отметим, Павел Брыкин, отец спортсменки отдал жизнь за независимость Украины. Герой защищал родину с 2015 года. Он служил гранатометчиком в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, а затем работал спасателем. После начала полномасштабного вторжения РФ вновь вступил в ряды ВСУ. Брыкин погиб 6 августа 2022 года в бою с вражеской диверсионно-разведывательной группой возле села Благодатное (Николаевская область).

Ангелина Брыкина про отца

На Играх проходит 12-й медальный день. Украинцы борются за награды в 5 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.