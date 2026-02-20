Украинская гимнастка сыграла "императорскую" свадьбу в Китае (фото)

Украинская художественная гимнастка Елена Дяченко сыграла пышную свадьбу в Китае. Украинка вышла замуж за китайского баскетболиста Ли Чжэнху.
Что нужно знать
Дяченко завершила карьеру в сборной Украины в 2019 году
Елена работает тренером в Китае
Свадьба прошла в традиционном китайском стиле
Торжество состоялось в Китае 14 февраля, в день Святого Валентина. Елена в этот день примерила несколько нарядов, включая традиционный китайский.
В сети восхитились снимками невесты, которая в этот день выглядела как настоящая императрица.
Дяченко выступала за сборную Украины по художественной гимнастике. На Универсиаде-2019, своем последнем турнире за национальную команду, она выиграла 3 серебряные награды. Украинка специализировалась в упражнениях с мячом.
После завершения профессиональной карьеры Елена нашла в себе тренерскую жилку. Китаянка Ванг Зилу, подопечная украинки, выступала в финале Олимпийских игр-2024, выигрывала на этапах Кубка мира и взяла 4 награды на чемпионате Азии.