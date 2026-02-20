Украинская гимнастка сыграла "императорскую" свадьбу в Китае (фото)

Спортсменка выглядела как настоящая королева

Украинская художественная гимнастка Елена Дяченко сыграла пышную свадьбу в Китае. Украинка вышла замуж за китайского баскетболиста Ли Чжэнху.

Что нужно знать

Дяченко завершила карьеру в сборной Украины в 2019 году

Елена работает тренером в Китае

Свадьба прошла в традиционном китайском стиле

Торжество состоялось в Китае 14 февраля, в день Святого Валентина. Елена в этот день примерила несколько нарядов, включая традиционный китайский.

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

Свадьба Елены Дяченко и Ли Чжэнху/Фото: instagram.com/diachenko29

В сети восхитились снимками невесты, которая в этот день выглядела как настоящая императрица.

Дяченко выступала за сборную Украины по художественной гимнастике. На Универсиаде-2019, своем последнем турнире за национальную команду, она выиграла 3 серебряные награды. Украинка специализировалась в упражнениях с мячом.

После завершения профессиональной карьеры Елена нашла в себе тренерскую жилку. Китаянка Ванг Зилу, подопечная украинки, выступала в финале Олимпийских игр-2024, выигрывала на этапах Кубка мира и взяла 4 награды на чемпионате Азии.

Елена Дяченко и Ванг Зилу/Фото: instagram.com/diachenko29

Напомним, о помолвке Дяченко с китайским спортсменом стало известно в начале 2026 года. Елена получила предложение в новогоднюю ночь.