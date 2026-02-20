Плюс 600 грн к пенсии? Кому и на сколько повысят выплаты в марте 2026, а кому нет

Рассчитали, сколько прибавит индексация к минимальной и средней пенсии

Индексация пенсий в марте 2026 может повысить эту выплату на несколько сотен гривен. Коэффициент индексации в 2026 году — 12,1%. Но следует помнить — индексируется только основная, расчетная часть пенсии, без всяких надбавок.

Что нужно знать:

Индексируется только основная часть пенсии без надбавок

Получателям максимальной пенсии индексации не будет

"Телеграф" посчитал, на сколько может вырасти пенсия, и расскажет, кому индексация в марте не светит. В зависимости от размера расчетной пенсии индексация может добавить:

если пенсия 2595 грн (минимальная в Украине по состоянию на 2026 год) — доплата будет составлять около 314 грн,

если 2 750 грн — около 333 грн,

если 3 000 грн — около 363 грн,

если 3 250 грн — около 393 грн,

если 3 500 грн — около 424 грн,

если 3 750 грн — около 454 грн,

если 4 000 грн — около 484 грн,

если 4 250 грн — около 514 грн,

если 4 500 грн — около 545 грн,

если 4 750 грн — около 575 грн,

если 5 000 грн — около 605 грн,

если 5 250 грн — около 635 грн,

— около , если 5 500 грн — около 666 грн.

Если у вас есть "Извлечение из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии" или же вы знаете точный размер пенсии по возрасту без доплат, вы можете самостоятельно подсчитать вероятную сумму повышения.

Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий в марте обычно не касается пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. В предыдущие же годы повышение пенсий для них происходило в апреле. Однако окончательно станет известно из постановления об индексации, которое по состоянию на 20 февраля не опубликовано.

Кто точно не получит прибавку по индексации в марте

Три категории получателей пенсий точно обойдет индексация. Это получатели максимальной пенсии — 25 950 гривен, те, кому назначены специальные пенсии — судьи, прокуроры и т.д., и пенсионеры, чьи выплаты повысили до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых групп населения. Обычно также не индексируют пенсии, назначенные за последние три года, ведь индексация нужна, чтобы привести пенсионную выплату к современному уровню зарплат.

Нужно ли писать заявление на индексацию пенсии

Процесс индексации пенсии полностью автоматизирован. Никаких заявлений писать не нужно. Динамику увеличения пенсии можно отследить через веб портал ПФУ или их приложение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине более 10 млн пенсионеров. За последние годы их количество уменьшилось.