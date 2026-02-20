Это не наш праздник: почему в Украине не отмечают День защитника отечества 23 февраля

Есть исторические и идеологические причины отказаться от этого праздника

День защитника отечества — это российский праздник, который на государственном уровне отмечается 23 февраля. До 2014 года его отмечали и в Украине, однако теперь от него отказалась. Переход от 23 февраля к новой дате был продиктован историческими переменами, так как РФ напала на Украину.

"Телеграф" рассказывает, почему в Украине отказались отмечать День защитника отечества 23 февраля и когда почитают украинских защитников и защитниц.

Почему это не наш праздник?

После нападения РФ на Украину в 2014 году, наша страна взяла курс на максимальное отстранение от России и советского прошлого. Праздник Дня защитника отечества также попал под декоммунизацию, так как его исторические корни уходят к созданию советской Красной армии.

Во время парада ко Дню Независимости 24 августа 2014 года президент Порошенко объявил, что страна больше не будет праздновать этот день "по календарю соседней страны". 14 октября 2014 года он подписал указ об установлении нового праздника — Дня защитника Украины.

С 2015 года 14 октября стал официальным государственным выходным. А с 2023 года в связи с переходом на новоюлианский церковный календарь, праздник был перенесен на 1 октября (так как он привязан к церковному празднику Покровы Пресвятой Богородицы).

