Російським дронам потрібен український інтернет. Чи впровадять продаж SIM-карт за паспортом

Експерти пояснили, чи допоможе продаж SIM-карт за паспортом і які рішення можуть бути ефективнішими

Росіяни використовують інтернет-зв'язок українських операторів для ураження об'єктів в тилу. Безпілотники доставляють FPV туди, де зв'язок стабільний, а потім російський військовий скеровує його туди, туди їм треба. Для цього використовують карти українських мобільних операторів.

Що потрібно знати:

Обмеження продажу SIM-карт за паспортом активно обговорюється, але рішення офіційно не ухвалене

Експерти вважають, що такі кроки вдарять по законослухняних громадянах, а не по злочинцях

Така ініціатива лунає не вперше

Фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов нещодавно підняв дискусію щодо продажу SIM-карт за паспортами з обмеженнями кількості. Проте пізніше він зазначив, що якби було прийняте рішення про подібне обмеження, на загал би не повідомлялось.

"Телеграф" поспілкувався з експертом з кібербезпеки Віталієм Якушевим про доцільність такого кроку. Зазначимо, що обмеження продажу SIM-карт вже діють в Росії, окрім того, там, задля протидії українським дронам на картках мобільних операторів, ввели обмеження інтернет-з'єднання.

FPV-дрон розібраний/ Фото: Сергій Бескрестнов в Телеграмі

Експерт наголосив, що таке обмеження стане на заваді не злочинцям чи росіянам, а законослухняним українцям. "У країні, де за невеликий хабар можна обійти будь-яке обмеження, такі ініціативи заважатимуть лише порядним людям. У РФ сім-картки продають за паспортом — чи зупиняє це наші дніпровські кол-центри? Тісніша співпраця з мобільними операторами буде дієвішою", — каже Якушев.

Він зазначив, що ефективним також був би контроль "дропів". У цьому контексті дроп — це підставна особа, яка за гроші реєструє на себе Starlink або інше для росіян. Формально обладнання належить дропу, але реально ним ворог б'є по Україні.

Експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун також нагадав, що ця тема обговорюється рік за роком. За його словами, ідея SIM-карт за паспортом просувається з 2021 року. При цьому це дасть чиновникам більше влади над законослухняними українцями, а "для професійних злочинців та ідейних терористів це аж ніяк не є перепоною".

