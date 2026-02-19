Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 20 лютого

На Іграх розіграють перші медалі у скі-кросі

У п’ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться чотирнадцятий ігровий день. На іграх розіграють 7 комплектів нагород та "бронзу" у чоловічому керлінгу.

Що потрібно знати

У 14-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород

20 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть фрістайлісти, а завершать – шорт-трекісти.

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 20 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та керлінгу. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 20 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 20 лютого (оновлюється)

14:10. Фрістайл. Жінки. Лижний крос

14:30. Фрістайл. Чоловіки. Лижна акробатика

15:15. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт (15 км)

17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

20:05. Керлінг. Чоловіки. Матч за "бронзу".

21:30. Фрістайл. Чоловіки. Хафпайп

22:30. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м)

23:07. Шорт-трек. Жінки. 1500 м

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.