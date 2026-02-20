Це не наше свято: чому в Україні не відзначають День захисника вітчизни 23 лютого

Є історичні та ідеологічні причини відмовитися від цього свята

День захисника вітчизни — це російське свято, яке на державному рівні відзначається 23 лютого. До 2014 року його відзначали і в Україні, проте наразі від нього відмовилася. Перехід від 23 лютого до нової дати продиктуваний історичними змінами, оскільки РФ напала на Україну.

"Телеграф" розповідає, чому в Україні відмовилися відзначати День захисника вітчизни 23 лютого і коли вшановують українських захисників та захисниць.

Чому це не наше свято?

Після нападу РФ на Україну в 2014 році наша країна взяла курс на максимальне усунення від Росії та радянського минулого. Свято Дня захисника вітчизни також потрапило під декомунізацію, оскільки його історичне коріння сягає створення радянської Червоної армії.

Під час параду до Дня Незалежності 24 серпня 2014 року президент Порошенко оголосив, що країна більше не святкуватиме цей день "за календарем сусідньої країни". 14 жовтня 2014 року він підписав указ про встановлення нового свята – Дня захисника України.

З 2015 року 14 жовтня став офіційним державним вихідним. А з 2023 року у зв’язку з переходом на новоюліанський церковний календар, свято було перенесено на 1 жовтня (оскільки воно прив’язане до церковного свята Покрови Пресвятої Богородиці).

