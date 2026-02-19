Олімпіада-2026: розклад та результати українців 20 лютого (оновлюється)
-
-
На Іграх пройдуть перенесені старти
У п’ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться чотирнадцятий ігровий день. Українці спробують взяти медалі у лижній акробатиці та біатлоні.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у двох дисциплінах
- Синьо-жовті мають непогані шанси на медаль у лижній акробатиці
- Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року
Українські спортсмени 20 лютого на Іграх виступлять у фрістайлі та біатлоні. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 20 лютого (оновлюється)
11:30 — Фрістайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк.
14:30 — Фрістайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал.
15:15 — Біатлон. Мас-старт 15 км Дмитро Підручний, Віталій Мандзин.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.