Олімпійські ігри у Мілані: медальний залік (оновлюється)
Повний медальний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо
У п’ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартують XXV Зимові Олімпійські ігри. Спортсмени з 93 країн боротимуться за медалі у 16 видах спорту.
Що потрібно знати
- На Олімпіаді розіграють 116 комплектів нагород
- За медалі боротимуться 2871 спортсмен із 93 країн світу
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії. Перші медальні змагання на Іграх відбудуться у суботу, 7 лютого, а останні — пройдуть 22 лютого.
Медальний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (оновлюється)
На Олімпіаді в Італії виступатимуть близько 3000 спортсменів, які боротимуться за 116 комплектів нагород. Ігри стануть першими в історії, коли 2 міста офіційно приймають змагання. Крім того, вперше після Олімпіади у Сараєво церемонія відкриття та закриття Ігор пройде у різних місцях. В Італії дебютує новий олімпійський вид спорту — скі-альпінізм.
Види спорту на Олімпіаді-2026:
- Біатлон
- Бобслей
- Скелетон
- Керлінг
- Ковзанярський спорт
- Фігурне катання
- Шорт-трек
- Гірськолижний спорт
- Лижне двоборство
- Лижні гонки
- Стрибки на лижах з трампліна
- Фрістайл
- Сноуборд
- Санний спорт
- Скі-альпінізм
- Хокей
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі на Олімпіаді. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.