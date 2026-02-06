Рус

Олімпійські ігри у Мілані: медальний залік (оновлюється)

Михайло Корнілов
Медалі Олімпійських ігор-2026 в Італії Новина оновлена 06 лютого 2026, 16:32
Медалі Олімпійських ігор-2026 в Італії. Фото Getty Images

Повний медальний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

У п’ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартують XXV Зимові Олімпійські ігри. Спортсмени з 93 країн боротимуться за медалі у 16 видах спорту.

Що потрібно знати

  • На Олімпіаді розіграють 116 комплектів нагород
  • За медалі боротимуться 2871 спортсмен із 93 країн світу
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії. Перші медальні змагання на Іграх відбудуться у суботу, 7 лютого, а останні — пройдуть 22 лютого.

Медальний залік Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (оновлюється)

На Олімпіаді в Італії виступатимуть близько 3000 спортсменів, які боротимуться за 116 комплектів нагород. Ігри стануть першими в історії, коли 2 міста офіційно приймають змагання. Крім того, вперше після Олімпіади у Сараєво церемонія відкриття та закриття Ігор пройде у різних місцях. В Італії дебютує новий олімпійський вид спорту — скі-альпінізм.

Види спорту на Олімпіаді-2026:

  • Біатлон
  • Бобслей
  • Скелетон
  • Керлінг
  • Ковзанярський спорт
  • Фігурне катання
  • Шорт-трек
  • Гірськолижний спорт
  • Лижне двоборство
  • Лижні гонки
  • Стрибки на лижах з трампліна
  • Фрістайл
  • Сноуборд
  • Санний спорт
  • Скі-альпінізм
  • Хокей

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі на Олімпіаді. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.

