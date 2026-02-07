Біатлон на Олімпіаді-2026: розклад та результати
Біатлон — один із найпопулярніших зимових видів спорту на Олімпіаді
У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії стартує турнір із біатлону. Перша олімпійська гонка – змішана естафета.
Що потрібно знати
- Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого
- Збірна України представлена на Іграх 10 біатлоністами
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати гонок з біатлону на Іграх-2026. Завершиться олімпійський біатлон 21 лютого жіночим мас-стартом.
Розклад та результати гонок з біатлону на Олімпіаді-2026 (оновлюється)
Неділя, 8 лютого
15:05 — Змішана естафета
Вівторок, 10 лютого
14:30 — Індивідуальні перегони, чоловіки
Середа, 11 лютого
15:15 — Індивідуальні перегони, жінки
П’ятниця, 13 лютого
15:00 — Спринт, чоловіки
Субота, 14 лютого
15:45 — Спринт, жінки
Неділя, 15 лютого
12:15 — Гонка переслідування, чоловіки
15:45 — Гонка переслідування, жінки
Вівторок, 17 лютого
15:30 — Естафета, чоловіки
Середа, 18 лютого
15:45 — Естафета, жінки
П’ятниця, 20 лютого
15:15 — Мас-старт, чоловіки
Субота, 21 лютого
15:15 — Мас-старт, жінки
Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.