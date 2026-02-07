Рус

Біатлон на Олімпіаді-2026: розклад та результати

Михайло Корнілов
Біатлон на Олімпіаді-2026
Біатлон на Олімпіаді-2026. Фото Getty Images

Біатлон — один із найпопулярніших зимових видів спорту на Олімпіаді

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх в Італії стартує турнір із біатлону. Перша олімпійська гонка – змішана естафета.

Що потрібно знати

  • Біатлон на ОІ-2026 пройде з 8 по 21 лютого
  • Збірна України представлена на Іграх 10 біатлоністами
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати гонок з біатлону на Іграх-2026. Завершиться олімпійський біатлон 21 лютого жіночим мас-стартом.

Розклад та результати гонок з біатлону на Олімпіаді-2026 (оновлюється)

Неділя, 8 лютого

15:05 — Змішана естафета

Вівторок, 10 лютого

14:30 — Індивідуальні перегони, чоловіки

Середа, 11 лютого

15:15 — Індивідуальні перегони, жінки

П’ятниця, 13 лютого

15:00 — Спринт, чоловіки

Субота, 14 лютого

15:45 — Спринт, жінки

Неділя, 15 лютого

12:15 — Гонка переслідування, чоловіки

15:45 — Гонка переслідування, жінки

Вівторок, 17 лютого

15:30 — Естафета, чоловіки

Середа, 18 лютого

15:45 — Естафета, жінки

П’ятниця, 20 лютого

15:15 — Мас-старт, чоловіки

Субота, 21 лютого

15:15 — Мас-старт, жінки

Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.

