Українська гімнастка зіграла "імператорське" весілля у Китаї (фото)

Спортсменка виглядала як справжня королева

Українська художня гімнастка Олена Дяченко зіграла пишне весілля у Китаї. Українка вийшла заміж за китайського баскетболіста Лі Чженху.

Що потрібно знати

Дяченко завершила кар’єру у збірній України у 2019 році

Олена працює тренером у Китаї

Весілля пройшло у традиційному китайському стилі

Урочистість відбулася у Китаї 14 лютого, у день Святого Валентина. Олена цього дня приміряла кілька нарядів, включаючи традиційне китайське.

Весілля Олени Дяченко та Лі Чженху/Фото: instagram.com/diachenko29

У мережі захопилися знімками нареченої, яка цього дня виглядала як справжня імператриця.

Дяченко виступала за збірну України з художньої гімнастики. На Універсіаді-2019, своєму останньому турнірі за національну команду, вона виграла 3 срібні нагороди. Українка спеціалізувалася у вправах із м’ячем.

Після завершення професійної кар’єри Олена знайшла у собі тренерську жилку. Китаянка Ванг Зілу, підопічна українки, виступала у фіналі Олімпійських ігор-2024, вигравала на етапах Кубка світу та взяла 4 нагороди на чемпіонаті Азії.

Олена Дяченко та Ванг Зілу/Фото: instagram.com/diachenko29

Нагадаємо, про заручини Дяченко з китайським спортсменом стало відомо на початку 2026 року. Олена отримала пропозицію у новорічну ніч.