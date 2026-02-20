Українська гімнастка зіграла "імператорське" весілля у Китаї (фото)

Українська художня гімнастка Олена Дяченко зіграла пишне весілля у Китаї. Українка вийшла заміж за китайського баскетболіста Лі Чженху.
Що потрібно знати
Дяченко завершила кар’єру у збірній України у 2019 році
Олена працює тренером у Китаї
Весілля пройшло у традиційному китайському стилі
Урочистість відбулася у Китаї 14 лютого, у день Святого Валентина. Олена цього дня приміряла кілька нарядів, включаючи традиційне китайське.
У мережі захопилися знімками нареченої, яка цього дня виглядала як справжня імператриця.
Дяченко виступала за збірну України з художньої гімнастики. На Універсіаді-2019, своєму останньому турнірі за національну команду, вона виграла 3 срібні нагороди. Українка спеціалізувалася у вправах із м’ячем.
Після завершення професійної кар’єри Олена знайшла у собі тренерську жилку. Китаянка Ванг Зілу, підопічна українки, виступала у фіналі Олімпійських ігор-2024, вигравала на етапах Кубка світу та взяла 4 нагороди на чемпіонаті Азії.