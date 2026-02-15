Біатлон на Олімпіаді: онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування (відео)

Три українки виступлять у персьюїті

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться жіноча гонка переслідування з біатлону. Україну на змаганнях представить Крістіна Дмитренко, Юлія Джима та Олександра Меркушина.

Що потрібно знати

14 лютого на олімпійському турнірі з біатлону відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км.

Україну в персьюті представлять 3 біатлоністки

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція жіночого персьюїту від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок перегонів о 15:45 за київським часом.

Пряма відеотрансляція жіночої гонки переслідування на олімпійському турнірі з біатлону в Італії

Зазначимо, Джима стартуватиме першою серед українок. Її відставання від лідера складає +1:34.6. Слідом стартують Меркушина та Дмитренко, які почнуть гонку через +2:11.0 та +2:23.8 відповідно після переможниці спринту Марен Кіркейде з Норвегії.

На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати олімпійського турніру з біатлону. У першій олімпійській гонці, змішаній естафеті, українці посіли 8 місце. У чоловічій "індивідуалці" Підручний був близький до медалі, проте одна невдала стрільба звела ці надії нанівець. У жіночій "індивідуалці" одразу дві українки зуміли потрапити у топ-20. Чоловічий спринт завершився для України провалом, як і жіночий. У чоловічому персьюїті українці трохи покращили свої результати.

На Олімпіаді-2026 проходить 9-й ігровий день. Українці борються за медалі у 2 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.