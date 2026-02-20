Плюс 600 грн до пенсії? Кому і на скільки підвищать виплати у березні 2026, а кому — ні

Розрахували, скільки додасть індексація до мінімальної та середньої пенсії

Індексація пенсій в березні 2026 року може підвищити цю виплату на кілька сотень гривень. Коефіцієнт індексації у 2026 році — 12,1%. Та варто пам'ятати — індексується тільки основна, розрахункова частина пенсії, без різноманітних надбавок.

Що потрібно знати:

Індексується лише основна частина пенсії без надбавок

Отримувачам максимальної пенсії індексації не буде

"Телеграф" порахував на скільки може зрости пенсія, та розкаже, кому індексація в березні не світить. Залежно від розміру розрахункової пенсії, індексація може додати:

якщо пенсія 2 595 грн (мінімальна в Україні станом на 2026 рік) — доплата становитиме близько 314 грн,

(мінімальна в Україні станом на 2026 рік) — доплата становитиме близько якщо 2 750 грн — близько 333 грн ,

— близько , якщо 3 000 грн — близько 363 грн ,

— близько , якщо 3 250 грн — близько 393 грн ,

— близько , якщо 3 500 грн — близько 424 грн ,

— близько , якщо 3 750 грн — близько 454 грн ,

— близько , якщо 4 000 грн — близько 484 грн ,

— близько , якщо 4 250 грн — близько 514 грн ,

— близько , якщо 4 500 грн — близько 545 грн ,

— близько , якщо 4 750 грн — близько 575 грн ,

— близько , якщо 5 000 грн — близько 605 грн ,

— близько , якщо 5 250 грн — близько 635 грн ,

— близько , якщо 5 500 грн — близько 666 грн.

Якщо у вас є "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії" або ж ви знаєте точний розмір пенсії за віком без доплат, ви можете самостійно підрахувати ймовірну суму підвищення.

Чи буде індексація пенсій працюючим пенсіонерам

Індексація пенсій у березні зазвичай не стосується пенсіонерів, які продовжують трудову діяльність. Натомість в попередні роки підвищення пенсій для них відбувалось у квітні. Проте остаточно стане відомо з постанови про індексацію, яка станом на 20 лютого не опублікована.

Хто точно не отримає прибавку за індексацією в березні

Три категорії отримувачів пенсій точно омине індексація. Це отримувачі максимальної пенсії — 25 950 гривень, ті, кому призначені спеціальні пенсії — судді, прокурори тощо, та ті пенсіонери, чиї виплати підвищили до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших груп населення. Зазвичай також не індексують пенсії, призначені в останні три роки, адже індексація потрібна, щоб привести пенсійну виплату до сучасного рівня зарплат.

Чи потрібно писати заяву на індексацію пенсії

Процес індексації пенсії повністю автоматизований. Жодних заяв писати не потрібно. Динаміку збільшення пенсії можна відстежити через вебпортал ПФУ чи їхній додаток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні понад 10 млн пенсіонерів. За останні роки їхня кількість зменшилась.