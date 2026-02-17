Табличку "Україна" на відкритті Олімпіади довірили росіянці

Росіянка сама напросилася

На Олімпійських іграх в Італії пролунав черговий скандал. Як виявилось, табличку збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 у Мілані несла росіянка.

Що потрібно знати

Відкриття Олімпіади відбулося 6 лютого

Табличку з написом "Україна" на стадіоні "Сан Сіро" у Мілані несла росіянка

Українці розкритикували Міжнародний олімпійський комітет за таке рішення

Росіянка Анастасія Кучерова через кілька днів після старту Ігор зізналася, що саме вона несла табличку з написом "Україна" у Мілані під час урочистої церемонії. Про це повідомляє AP.

Кучерова була одягнена в довге сріблясте пухове пальто з капюшоном, очі її були закриті темними окулярами — як і всі, хто ніс плакати з написом інших 92 країн. Спочатку розподіл по країнах планувався випадковим чином, але пізніше хореограф Ігор запитав, чи є у волонтерів побажання, і Анастасія обрала Україну. Росіянка пояснила це своєю антивоєнною позицією.

Коли йдеш поряд із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. З усім тим я думаю, важливо зробити хоча б невеликий крок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково. Немає жодного слова, яке могло б виправити ту шкоду, яку вже завдали цим людям, і немає жодного слова, яке могло б хоча б віддалено нагадувати прощення. Анастасія Кучерова

Кучерова — архітектор, яка проживає в Мілані 14 років. Вона не відвідувала РФ з 2018 року. Чимало українців розкритикували МОК, який обрав росіянку для такої місії.

На Олімпіаді-2026 проходить 11-й ігровий день. Українці боролися за медалі у 2 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.