Масовий цінопад у "Сільпо" - знижки понад 50%: на яких 10 товарах можна зекономити
На деякі товари знижки перевищують 50%
Українські мережі супермаркетів часто влаштовують різноманітні акції, завдяки яким покупці можуть заощаджувати сотні гривень на продуктах. Однією з таких мереж є "Сільпо".
"Телеграф" розповідає про 10 товарів у "Сільпо", які прямо зараз можна купити дешевше. "Знижки" діятиме до 26 лютого.
Товари на знижках:
- Молоко Ферма 900г — 34 гривні замість 68 (знижка 49%)
- Шоколад молочний Roshen Lacmi – 35 гривень замість 69 (знижка 49%)
- Паста креветкова Veladis за авокадо — 49 гривень замість 99 (знижка 50%)
- Кава мелена Starbucks Veranda Blend 200г — 269 гривень замість 409 (знижка 34%)
- Цукерки Trolli – 29 гривень замість 66 (знижка 55%)
- Крабові палички Водний світ заморожені — 139 замість 193 (знижка 28%)
- Сік Jaffa томатний з морською сіллю 0,95л — 54 замість 81 (знижка 33%)
- Сир Комо Тенеро Мілк 50%, брусок — 54 гривні замість 112 (знижка 51%)
- Палички крабові Vici з м’ясом натурального краба охолоджені – 139 замість 254 (знижка 45%)
- Папір туалетний Zewa Pure Moist вологий — 119 гривень замість 199 (знижка 40%)
Чому на товари з’являються знижки
- Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
- Для залучення більшої кількості покупців;
- У рамках сезонних розпродажів;
Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.