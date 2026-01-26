Олімпіада-2026: склад збірної України на зимові Ігри

До складу офіційної делегації України увійшли 103 особи

У понеділок, 26 січня, Національний олімпійський комітет України опублікував остаточну заявку збірної України на Олімпійські ігри-2026 в Італії. До списку увійшли 46 спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба НОК України у Telegram. За інформацією джерела, на Ігри від України поїдуть також 42 представники технічного персоналу (тренери, лікарі, масажисти та інші), а також 15 членів штабу національної збірної.

Повідомляється, що Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору.

Додамо, що збірна України буде представлена на Іграх-2026 в 11 видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

Склад збірної України на Олімпіаду-2026 в Італії

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Італії відбудеться 6 лютого. У заході не братимуть участі росіяни, хоча їх допустили на Ігри-2026 у нейтральному статусі.